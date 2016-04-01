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Рецепты шефов
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
Рецепты шефов
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся