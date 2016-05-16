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Harat’s: Как привезти ирландский паб из Сибири в Европу
Harat’s: Как привезти ирландский паб из Сибири в Европу Создатель одной из крупнейших сетей пабов России рассказал The Village о том, как теперь строит бизнес в Хорватии
Harat’s: Как привезти ирландский паб из Сибири в Европу

Harat’s: Как привезти ирландский паб из Сибири в Европу
Создатель одной из крупнейших сетей пабов России рассказал The Village о том, как теперь строит бизнес в Хорватии