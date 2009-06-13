Игорь Компаниец

Известные болельщики советуют, где в Москве смотреть матчи ЧЕ-2016 Василий Уткин, Мария Командная, Николай Пророков и другие болельщики — о местах, где они любят смотреть футбол
Известные болельщики советуют, где в Москве смотреть матчи ЧЕ-2016 Василий Уткин, Мария Командная, Николай Пророков и другие болельщики — о местах, где они любят смотреть футбол
Бар, ресторан и клуб #Lol Громкий проект дизайнера и ресторатора Дениса Симачёва с сумасшедшим интерьером и китайской едой
Бар, ресторан и клуб #Lol Громкий проект дизайнера и ресторатора Дениса Симачёва с сумасшедшим интерьером и китайской едой
Денис Симачёв открывает новый бар
Заведение под названием #Lol начнёт работу 4 июля на Пушечной улице
Чего не хватает в Москве? Часть II Результаты опроса читателей The Village c комментариями экспертов