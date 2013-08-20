Количество снега в Москве превысило сезонную норму
С начала зимы в Москве выпало 155 сантиметров снега
Количество снега в Москве превысило сезонную норму С начала зимы в Москве выпало 155 сантиметров снега
Синоптики объявили в Москве «оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра
Это значит, что неблагоприятные погодные условия представляют реальную опасность для человека и способны нанести значительный материальный ущерб
Синоптики объявили в Москве «оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра Это значит, что неблагоприятные погодные условия представляют реальную опасность для человека и способны нанести значительный материальный ущерб
Артемий Лебедев о дизайне канализационных люков
Дизайнер рассказал о том, зачем на канализационных люках изображать герб города
Артемий Лебедев о дизайне канализационных люков Дизайнер рассказал о том, зачем на канализационных люках изображать герб города
Цифра дня: Сколько снега переплавили в Москве
С наступлением зимнего сезона в городе заработали снегоплавильные пункты.
Цифра дня: Сколько снега переплавили в Москве С наступлением зимнего сезона в городе заработали снегоплавильные пункты.
Есть вопрос: «Зачем красят бордюры?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.