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Количество снега в Москве превысило сезонную норму

С начала зимы в Москве выпало 155 сантиметров снега

Количество снега в Москве превысило сезонную норму
С начала зимы в Москве выпало 155 сантиметров снега

Синоптики объявили в Москве «оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра

Это значит, что неблагоприятные погодные условия представляют реальную опасность для человека и способны нанести значительный материальный ущерб

Синоптики объявили в Москве «оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра
Это значит, что неблагоприятные погодные условия представляют реальную опасность для человека и способны нанести значительный материальный ущерб

Артемий Лебедев о дизайне канализационных люков

Дизайнер рассказал о том, зачем на канализационных люках изображать герб города

Артемий Лебедев о дизайне канализационных люков
Дизайнер рассказал о том, зачем на канализационных люках изображать герб города

Цифра дня: Сколько снега переплавили в Москве

С наступлением зимнего сезона в городе заработали снегоплавильные пункты.

Цифра дня: Сколько снега переплавили в Москве
С наступлением зимнего сезона в городе заработали снегоплавильные пункты.

Есть вопрос: «Зачем красят бордюры?»
Есть вопрос: «Зачем красят бордюры?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.
Есть вопрос: «Зачем красят бордюры?»

Есть вопрос: «Зачем красят бордюры?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.