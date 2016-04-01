Индустрия
«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайтThe Village посмотрел рекламные хиты последних месяцев вместе с профессионалами отрасли
Индустрия
«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт The Village посмотрел рекламные хиты последних месяцев вместе с профессионалами отрасли
Предприниматели
Как рекламщик приобщает людей к спорту в «Спортивной секции»Игорь Сайфуллин создал группу на Facebook с тренировками по разным видам спорта для друзей, а потом превратил её в бизнес
Предприниматели