Краш-тест: Станет ли Zoon.ru популярным рекомендательным сервисом? В рубрике «Краш-тест» мы проверяем на прочность новые проекты, задавая их основателям самые неудобные вопросы. В очередном выпуске — рекомендательный сервис Zoon.ru и Илья Мутовин.