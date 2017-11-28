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Екатеринбург
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СПЕЦПРОЕКТ
55 главных предметов последних десяти лет
Самые важные предметы и события 2007–2017 годов в культуре, технологиях и жизни города
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Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ
55 главных предметов последних десяти лет
Самые важные предметы и события 2007–2017 годов в культуре, технологиях и жизни города
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