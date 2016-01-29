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Суицидолог Илья Смирнов — о самоубийствах в России и внимании к близким
Суицидолог Илья Смирнов — о самоубийствах в России и внимании к близким The Village поговорил с психотерапевтом о потенциальных самоубийцах, суицидах онкобольных и влиянии культуры на душевное здоровье человека
Суицидолог Илья Смирнов — о самоубийствах в России и внимании к близким

Суицидолог Илья Смирнов — о самоубийствах в России и внимании к близким
The Village поговорил с психотерапевтом о потенциальных самоубийцах, суицидах онкобольных и влиянии культуры на душевное здоровье человека