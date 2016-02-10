Новости
В лофт-проекте «Этажи» заработало кафе Ko[h] Chang
Это вторая точка мини-сети, специализирующейся на блюдах тайской кухни
Новости
В лофт-проекте «Этажи» заработало кафе Ko[h] Chang Это вторая точка мини-сети, специализирующейся на блюдах тайской кухни
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На Большой Конюшенной открыли кафе Koh Chang
У места необычная, но актуальная специализация — азиатский стритфуд и сидр
Новости
На Большой Конюшенной открыли кафе Koh Chang У места необычная, но актуальная специализация — азиатский стритфуд и сидр
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В кластере «Цархитектор» заработало вок-кафе
Пока в нём делают пад тай, удон с домашним соусом терияки, жареный рис с яйцом, соевым соусом и карри
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