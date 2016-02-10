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Новости

В лофт-проекте «Этажи» заработало кафе Ko[h] Chang

Это вторая точка мини-сети, специализирующейся на блюдах тайской кухни

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Новости

В лофт-проекте «Этажи» заработало кафе Ko[h] Chang Это вторая точка мини-сети, специализирующейся на блюдах тайской кухни

Новости

На Большой Конюшенной открыли кафе Koh Chang

У места необычная, но актуальная специализация — азиатский стритфуд и сидр

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Новости

На Большой Конюшенной открыли кафе Koh Chang У места необычная, но актуальная специализация — азиатский стритфуд и сидр

Новое место

В кластере «Цархитектор» заработало вок-кафе

Пока в нём делают пад тай, удон с домашним соусом терияки, жареный рис с яйцом, соевым соусом и карри

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Новое место

В кластере «Цархитектор» заработало вок-кафе Пока в нём делают пад тай, удон с домашним соусом терияки, жареный рис с яйцом, соевым соусом и карри