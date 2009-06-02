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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сладкая история одного какао-зерна
Сладкая история одного какао-зерна В  нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.
Сладкая история одного какао-зерна

Сладкая история одного какао-зерна
В  нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.