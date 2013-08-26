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Планы на осень: 38 концертов
Планы на осень: 38 концертов Editors и Серж Танкян, ZAZ и Милен Фармер, Travis и Эннио Морриконе в числе звёзд спокойной концертной осени 2013-го.
Планы на осень: 38 концертов

Планы на осень: 38 концертов
Editors и Серж Танкян, ZAZ и Милен Фармер, Travis и Эннио Морриконе в числе звёзд спокойной концертной осени 2013-го.