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«По мне прыгал черный человек и смеялся»: Что такое сонный паралич
«По мне прыгал черный человек и смеялся»: Что такое сонный паралич Что означает состояние, когда проснулся и не можешь пошевелиться
«По мне прыгал черный человек и смеялся»: Что такое сонный паралич

«По мне прыгал черный человек и смеялся»: Что такое сонный паралич
Что означает состояние, когда проснулся и не можешь пошевелиться