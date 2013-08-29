вернуться на старую версию сайта
Закрыть
16 сентября, среда
Юг
Юг
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Комьюнити
Россия
посты
гиды
коротко
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
vkontakte
facebook
telegram
instagram
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ
Подписаться
Цифра дня
40% топ-менеджеров США оказались неэффективны
Однако это не помешало им получать зарплату в 354 раза больше, чем у обычных рабочих
0
Цифра дня
40% топ-менеджеров США оказались неэффективны
Однако это не помешало им получать зарплату в 354 раза больше, чем у обычных рабочих
Подпишитесь на рассылку
Подписаться