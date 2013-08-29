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40% топ-менеджеров США оказались неэффективныОднако это не помешало им получать зарплату в 354 раза больше, чем у обычных рабочих
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40% топ-менеджеров США оказались неэффективны Однако это не помешало им получать зарплату в 354 раза больше, чем у обычных рабочих