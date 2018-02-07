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«Я живу в поселке создателей советского атомного проекта»
Где ты живёшь

«Я живу в поселке создателей советского атомного проекта»Как живется в поселке при Институте теоретической и экспериментальной физики

Где ты живёшь

«Я живу в поселке создателей советского атомного проекта» Как живется в поселке при Институте теоретической и экспериментальной физики