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Интервал движения поездов на МЦК сократится до четырех минут

Это планируют осуществить в 2017 году

Интервал движения поездов на МЦК сократится до четырех минут
Это планируют осуществить в 2017 году

В Москве запустят систему контроля интервалов движения автобусов

За основу будет взята сингапурская разработка

В Москве запустят систему контроля интервалов движения автобусов
За основу будет взята сингапурская разработка

Утренний час пик в метро станет длиннее

С 7 до 11 утра поезда в московском метро будут ходить чаще.

Утренний час пик в метро станет длиннее
С 7 до 11 утра поезда в московском метро будут ходить чаще.