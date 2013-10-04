Интервал движения поездов на МЦК сократится до четырех минут
Это планируют осуществить в 2017 году
Интервал движения поездов на МЦК сократится до четырех минут Это планируют осуществить в 2017 году
В Москве запустят систему контроля интервалов движения автобусов
За основу будет взята сингапурская разработка
В Москве запустят систему контроля интервалов движения автобусов За основу будет взята сингапурская разработка
Утренний час пик в метро станет длиннее
С 7 до 11 утра поезда в московском метро будут ходить чаще.