Мотиватор
Монетизируй родину: Кто зарабатывает на народных промыслахДизайнеры, издатель, флорист и фотограф, которые нашли вдохновение в русском фольклоре и строят на этом бизнес
Мотиватор
Монетизируй родину: Кто зарабатывает на народных промыслах Дизайнеры, издатель, флорист и фотограф, которые нашли вдохновение в русском фольклоре и строят на этом бизнес
Hopes & Fears
Золотое дно: Как повлияло падение рубля на российских предпринимателейH&F поговорил с выигравшими и проигравшими из-за ослабления национальной валюты — машиностроителем, отельером, деятелем фастфуда и другими бизнесменами.
Hopes & Fears
Золотое дно: Как повлияло падение рубля на российских предпринимателей H&F поговорил с выигравшими и проигравшими из-за ослабления национальной валюты — машиностроителем, отельером, деятелем фастфуда и другими бизнесменами.
Эксперимент
Sirinbird: Как производитель платков с русскими узорами ищет подрядчиков за рубежомИрине Батьковой хватило недели, чтобы отбить затраты на производство партии шёлковых платков. Проблемы начались, когда закрылась единственная подходящая печатная компания.
Эксперимент