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Монетизируй родину: Кто зарабатывает на народных промыслах
Мотиватор
Монетизируй родину: Кто зарабатывает на народных промыслахДизайнеры, издатель, флорист и фотограф, которые нашли вдохновение в русском фольклоре и строят на этом бизнес
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Монетизируй родину: Кто зарабатывает на народных промыслах
Мотиватор

Монетизируй родину: Кто зарабатывает на народных промыслах Дизайнеры, издатель, флорист и фотограф, которые нашли вдохновение в русском фольклоре и строят на этом бизнес

Золотое дно: Как повлияло падение рубля на российских предпринимателей
Hopes & Fears
Золотое дно: Как повлияло падение рубля на российских предпринимателейH&F поговорил с выигравшими и проигравшими из-за ослабления национальной валюты — машиностроителем, отельером, деятелем фастфуда и другими бизнесменами.
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Золотое дно: Как повлияло падение рубля на российских предпринимателей
Hopes & Fears

Золотое дно: Как повлияло падение рубля на российских предпринимателей H&F поговорил с выигравшими и проигравшими из-за ослабления национальной валюты — машиностроителем, отельером, деятелем фастфуда и другими бизнесменами.

Sirinbird: Как производитель платков с русскими узорами ищет подрядчиков за рубежом
Эксперимент
Sirinbird: Как производитель платков с русскими узорами ищет подрядчиков за рубежомИрине Батьковой хватило недели, чтобы отбить затраты на производство партии шёлковых платков. Проблемы начались, когда закрылась единственная подходящая печатная компания.
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Sirinbird: Как производитель платков с русскими узорами ищет подрядчиков за рубежом
Эксперимент

Sirinbird: Как производитель платков с русскими узорами ищет подрядчиков за рубежом Ирине Батьковой хватило недели, чтобы отбить затраты на производство партии шёлковых платков. Проблемы начались, когда закрылась единственная подходящая печатная компания.