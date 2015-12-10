Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок»
Перед рестораном стоит шестиметровая скульптура в виде валенка
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторанные дизайнеры — о том, что придёт на смену «бруклинскому стилю» Пять влиятельных дизайнеров рассказали The Village о том, как изменятся интерьеры кафе и ресторанов в следующем году