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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок»

Перед рестораном стоит шестиметровая скульптура в виде валенка

Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок»

Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»

Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Ресторанные дизайнеры — о том, что придёт на смену «бруклинскому стилю»
Ресторанные дизайнеры — о том, что придёт на смену «бруклинскому стилю» Пять влиятельных дизайнеров рассказали The Village о том, как изменятся интерьеры кафе и ресторанов в следующем году
Ресторанные дизайнеры — о том, что придёт на смену «бруклинскому стилю»

Ресторанные дизайнеры — о том, что придёт на смену «бруклинскому стилю»
Пять влиятельных дизайнеров рассказали The Village о том, как изменятся интерьеры кафе и ресторанов в следующем году