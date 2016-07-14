«Музей. Проектируя будущее»: Почему нельзя строить заново снесенные исторические здания Бывший директор Музея архитектуры имени Щусева Ирина Коробьина — о том, как создать современный музей
«Музей. Проектируя будущее»: Почему нельзя строить заново снесенные исторические здания Бывший директор Музея архитектуры имени Щусева Ирина Коробьина — о том, как создать современный музей
Директор Музея архитектуры имени Щусева Ирина Коробьина объявила о своем уходе
В самом музее сообщили, что не знают об уходе Коробьиной с поста
Робот-гид проводит первую экскурсию в Москве
Экскурсия робота прошла в музее архитектуры имени Щусева