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«Музей. Проектируя будущее»: Почему нельзя строить заново снесенные исторические здания
«Музей. Проектируя будущее»: Почему нельзя строить заново снесенные исторические здания Бывший директор Музея архитектуры имени Щусева Ирина Коробьина — о том, как создать современный музей
«Музей. Проектируя будущее»: Почему нельзя строить заново снесенные исторические здания

«Музей. Проектируя будущее»: Почему нельзя строить заново снесенные исторические здания
Бывший директор Музея архитектуры имени Щусева Ирина Коробьина — о том, как создать современный музей

Директор Музея архитектуры имени Щусева Ирина Коробьина объявила о своем уходе

В самом музее сообщили, что не знают об уходе Коробьиной с поста

Директор Музея архитектуры имени Щусева Ирина Коробьина объявила о своем уходе

Робот-гид проводит первую экскурсию в Москве

Экскурсия робота прошла в музее архитектуры имени Щусева

Робот-гид проводит первую экскурсию в Москве