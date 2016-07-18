Почему женщины получают меньше на одинаковых с мужчинами должностях? С чем связан разрыв между средними зарплатами мужчин и женщин и почему он не сокращается
Почему женщины получают меньше на одинаковых с мужчинами должностях? С чем связан разрыв между средними зарплатами мужчин и женщин и почему он не сокращается
«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“» Cоциолог Ирина Костерина — о том, как устроена жизнь простых людей в самом противоречивом регионе России