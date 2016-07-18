Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Почему женщины получают меньше на одинаковых с мужчинами должностях?
Почему женщины получают меньше на одинаковых с мужчинами должностях? С чем связан разрыв между средними зарплатами мужчин и женщин и почему он не сокращается
Почему женщины получают меньше на одинаковых с мужчинами должностях?

Почему женщины получают меньше на одинаковых с мужчинами должностях?
С чем связан разрыв между средними зарплатами мужчин и женщин и почему он не сокращается

«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“»
«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“» Cоциолог Ирина Костерина — о том, как устроена жизнь простых людей в самом противоречивом регионе России
«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“»

«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“»
Cоциолог Ирина Костерина — о том, как устроена жизнь простых людей в самом противоречивом регионе России

Гендерный исследователь Ирина Костерина — о том, как решить проблему сексуального насилия

Гендерный исследователь Ирина Костерина — о том, как решить проблему сексуального насилияПочему мужчины продолжают применять силу к женщинам и как изменить сложившийся порядок вещей

Гендерный исследователь Ирина Костерина — о том, как решить проблему сексуального насилия

Гендерный исследователь Ирина Костерина — о том, как решить проблему сексуального насилия
Почему мужчины продолжают применять силу к женщинам и как изменить сложившийся порядок вещей