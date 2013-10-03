Ирина Лебедева покинула пост директора Третьяковской галереи
Ирина Лебедева уволена «по инициативе работодателя»
Ирина Лебедева покинула пост директора Третьяковской галереи Ирина Лебедева уволена «по инициативе работодателя»
Директора Третьяковской галереи могут отправить в отставку
Как сообщают источники в министерстве культуры, Ириной Лебедевой в ведомстве «недовольны давно»
Директора Третьяковской галереи могут отправить в отставку Как сообщают источники в министерстве культуры, Ириной Лебедевой в ведомстве «недовольны давно»
Православные историки просят убрать картину Репина из Третьяковки
По мнению группы учёных, картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» оскорбляет «патриотические чувства русских людей».