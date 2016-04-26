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Действительно ли из Москвы исчезнет шаурма?
Действительно ли из Москвы исчезнет шаурма? The Village попросил Алексея Немерюка объяснить своё заявление о том, что шаурмы в городе «больше не будет»
Действительно ли из Москвы исчезнет шаурма?

Действительно ли из Москвы исчезнет шаурма?
The Village попросил Алексея Немерюка объяснить своё заявление о том, что шаурмы в городе «больше не будет»