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Успех дня
Школьница из Калифорнии изобрела суперзарядку для телефоновШкольница из Калифорнии изобрела суперзарядку для телефонов
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Успех дня

Школьница из Калифорнии изобрела суперзарядку для телефонов Школьница из Калифорнии изобрела суперзарядку для телефонов