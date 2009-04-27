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Школа искусств и моды в Катманду Здесь, в Катманду, красивые женщины. Об их нелёгкой жизни в условиях в общем-то феодализма я уже писал, как упомянул и о глобализации.

Школа искусств и моды в Катманду
Здесь, в Катманду, красивые женщины. Об их нелёгкой жизни в условиях в общем-то феодализма я уже писал, как упомянул и о глобализации.