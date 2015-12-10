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Ситуация
«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков
The Village попросил журналиста Юрия Мацарского рассказать о том, как люди выживают под властью исламистов
Ситуация
«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков
The Village попросил журналиста Юрия Мацарского рассказать о том, как люди выживают под властью исламистов