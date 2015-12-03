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Зарубежные учёные — о российской науке и жизни в Москве

Зарубежные учёные — о российской науке и жизни в МосквеThe Village поговорил с живущими в России зарубежными учёными о московских буднях, культурных различиях, суровой зиме и укропе

Зарубежные учёные — о российской науке и жизни в Москве

Зарубежные учёные — о российской науке и жизни в Москве
The Village поговорил с живущими в России зарубежными учёными о московских буднях, культурных различиях, суровой зиме и укропе