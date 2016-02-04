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«Бруклин», «Затмение», «И грянул шторм»
«Бруклин», «Затмение», «И грянул шторм» Оскаровская номинация Сирши Ронан, Эмма Уотсон в глубинке и фильм-катастрофа с Крисом Пайном — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
«Бруклин», «Затмение», «И грянул шторм»

«Бруклин», «Затмение», «И грянул шторм»
Оскаровская номинация Сирши Ронан, Эмма Уотсон в глубинке и фильм-катастрофа с Крисом Пайном — Алиса Таёжная разбирает новинки проката