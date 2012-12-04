Итоги года 2012
События года: Октябрь, ноябрь, декабрьThe Village вспоминает главные события уходящего года. В последнем выпуске: переизбрание Барака Обамы и премьера «Бонда», платная парковка в центре Москвы, суд над Мадонной и конец света.
Итоги года 2012
События года: Октябрь, ноябрь, декабрь The Village вспоминает главные события уходящего года. В последнем выпуске: переизбрание Барака Обамы и премьера «Бонда», платная парковка в центре Москвы, суд над Мадонной и конец света.
Итоги года 2012
Итоги 2012 года: Победители голосованияПосле четвёртого этапа определились победители в двух последних номинациях — «Лучший бар» и «Лучшее новое место» — The Village подводит общий итог голосования.
Итоги года 2012
Итоги 2012 года: Победители голосования После четвёртого этапа определились победители в двух последних номинациях — «Лучший бар» и «Лучшее новое место» — The Village подводит общий итог голосования.
Итоги года 2012
Итоги 2012: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 3)Кто такой стыцамен, куда исчезли часы патриарха, какие проблемы у Андрея Аршавина и чем прославился Павел Дуров — The Village собрал финальную часть словаря горожанина 2012 года.
Итоги года 2012
Итоги 2012: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 3) Кто такой стыцамен, куда исчезли часы патриарха, какие проблемы у Андрея Аршавина и чем прославился Павел Дуров — The Village собрал финальную часть словаря горожанина 2012 года.
Итоги года 2012
«Итоги 2012 года»: Четвёртый этап голосованияВместе с читателями The Village выбирает всё новое, лучшее и самое важное в 2012 году. Сегодня открылся четвёртый, последний этап голосования, а в половине номинаций уже определились победители.
Итоги года 2012
«Итоги 2012 года»: Четвёртый этап голосования Вместе с читателями The Village выбирает всё новое, лучшее и самое важное в 2012 году. Сегодня открылся четвёртый, последний этап голосования, а в половине номинаций уже определились победители.
Итоги года 2012
События года: Июль, август, сентябрьThe Village продолжает вспоминать главные события уходящего года. В третьем выпуске: Олимпиада в Лондоне и блэкаут в Индии, фотографии с Марса и расширение Москвы, ретровелозаезд и полёт со стерхами.
Итоги года 2012
События года: Июль, август, сентябрь The Village продолжает вспоминать главные события уходящего года. В третьем выпуске: Олимпиада в Лондоне и блэкаут в Индии, фотографии с Марса и расширение Москвы, ретровелозаезд и полёт со стерхами.
Итоги года 2012
Итоги 2012: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2)Как спасали Крымск, чего боятся московские водители, куда ходят казаки, кто нарисовал «Пушистого Иисуса» — The Village собрал вторую часть словаря горожанина 2012 года.
Итоги года 2012
Итоги 2012: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2) Как спасали Крымск, чего боятся московские водители, куда ходят казаки, кто нарисовал «Пушистого Иисуса» — The Village собрал вторую часть словаря горожанина 2012 года.
Итоги года 2012
«Итоги 2012 года»: Третий этап голосованияВместе с читателями The Village выбирает всё новое, лучшее и самое важное в 2012 году. Сегодня открывается третий этап голосования, а в двух номинациях уже определились победители.
Итоги года 2012
«Итоги 2012 года»: Третий этап голосования Вместе с читателями The Village выбирает всё новое, лучшее и самое важное в 2012 году. Сегодня открывается третий этап голосования, а в двух номинациях уже определились победители.
Город
Итоги года: 30 главных событий в ПетербургеЗапрет ЛГБТ-пропаганды, ночные автобусы, петербургское жлобство и 10-балльные пробки — The Village вспомнил хронику событий в Петербурге в уходящем году.
Город
Итоги года: 30 главных событий в Петербурге Запрет ЛГБТ-пропаганды, ночные автобусы, петербургское жлобство и 10-балльные пробки — The Village вспомнил хронику событий в Петербурге в уходящем году.
Итоги года 2012
Итоги 2012: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1)Куда пропал кот президента, кто такие турникмены, чем провинилась бывшая б., что запретили власти и как танцевать гангнам-стайл — The Village собрал первую часть словаря горожанина 2012 года.
Итоги года 2012
Итоги 2012: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1) Куда пропал кот президента, кто такие турникмены, чем провинилась бывшая б., что запретили власти и как танцевать гангнам-стайл — The Village собрал первую часть словаря горожанина 2012 года.
Итоги года 2012
«Итоги 2012 года»: Второй этап голосованияВместе с читателями The Village выбирает всё новое, лучшее и самое важное в 2012 году. Сегодня открывается второй этап голосования, участников осталось вдвое меньше.
Итоги года 2012
«Итоги 2012 года»: Второй этап голосования Вместе с читателями The Village выбирает всё новое, лучшее и самое важное в 2012 году. Сегодня открывается второй этап голосования, участников осталось вдвое меньше.
Итоги года 2012
События года: Апрель, май, июньСпециально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. Во втором выпуске: юбилей Пушкинского музея и беспорядки на Болотной, «Оккупай Абай» и «Бурановские бабушки».
Итоги года 2012
События года: Апрель, май, июнь Специально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. Во втором выпуске: юбилей Пушкинского музея и беспорядки на Болотной, «Оккупай Абай» и «Бурановские бабушки».
Итоги года 2012
The Village запускает голосование «Итоги года»Вместе с читателями The Village выбирает всё новое, лучшее и самое важное в 2012 году: рестораны и бары, книжные и третьи места, локальные марки одежды и обсуждаемые городские события.
Итоги года 2012
The Village запускает голосование «Итоги года» Вместе с читателями The Village выбирает всё новое, лучшее и самое важное в 2012 году: рестораны и бары, книжные и третьи места, локальные марки одежды и обсуждаемые городские события.
Итоги года 2012
События года: Январь, февраль, мартСпециально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: крушение «Коста Конкордии», Pussy Riot, юбилей королевы, начало реконструкции ДК ЗИЛ.
Итоги года 2012