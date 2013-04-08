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Кейсы
Ицхак Адизес «Развитие лидеров»
H&F прочитал книгу известного исследователя Ицхака Адизеса и узнал, какие существуют типы плохих начальников и как предпринимателю не стоит управлять компанией.
4
Кейсы
Ицхак Адизес «Развитие лидеров»
H&F прочитал книгу известного исследователя Ицхака Адизеса и узнал, какие существуют типы плохих начальников и как предпринимателю не стоит управлять компанией.
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