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Ицхак Адизес «Развитие лидеров»
Кейсы
Ицхак Адизес «Развитие лидеров»H&F прочитал книгу известного исследователя Ицхака Адизеса и узнал, какие существуют типы плохих начальников и как предпринимателю не стоит управлять компанией.
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Ицхак Адизес «Развитие лидеров»
Кейсы

Ицхак Адизес «Развитие лидеров» H&F прочитал книгу известного исследователя Ицхака Адизеса и узнал, какие существуют типы плохих начальников и как предпринимателю не стоит управлять компанией.