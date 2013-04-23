Hopes & Fears
Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на УкраинеУкраинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.
Hopes & Fears
Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине Украинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.
Эксперимент
InMyRoom: Как продать диван в интернетеПостроив два успешных агентства интернет-рекламы, Аделя и Иван Хмелевские решили попробовать продавать через сеть мебель и декор. Проект оказался неудачным, но натолкнул их на мысль о новом бизнесе.
Эксперимент