Открытия недели
Ресторан на студии «Лендок», Atelier Tapas&Bar и «Вокзал» в DAA Design DistrictА также «Мастер и Маргарита» и другие заведения
Открытия недели
Ресторан на студии «Лендок», Atelier Tapas&Bar и «Вокзал» в DAA Design District А также «Мастер и Маргарита» и другие заведения
Открытия недели
«Вини, пани и салями», R14 от Арама Мнацаканова и перезапуск ресторана «12»А также веранда Bacchus Bar & Shop и Food Cup на Гороховой
Открытия недели
«Вини, пани и салями», R14 от Арама Мнацаканова и перезапуск ресторана «12» А также веранда Bacchus Bar & Shop и Food Cup на Гороховой
Открытия недели
Новый повар в ресторане «Сад», новое меню в Atlas Bistro и два громких открытияНедавние открытия, новые меню, террасы и гастрономический теплоход!
Открытия недели
Новый повар в ресторане «Сад», новое меню в Atlas Bistro и два громких открытия Недавние открытия, новые меню, террасы и гастрономический теплоход!
Шорт-лист
Где есть устриц в Петербурге10 мест: авторский ресторан Арама Мнацаканова, испанский тапас-бар, аутентичное французское бистро, сифуд-бар на Рубинштейна и другие
Шорт-лист
Где есть устриц в Петербурге 10 мест: авторский ресторан Арама Мнацаканова, испанский тапас-бар, аутентичное французское бистро, сифуд-бар на Рубинштейна и другие
Новости ресторанов
Шеф-повара ресторанов Jerome и «Гастрономика» проведут совместные ужины
Для них Антонио Фреза и Антон Исаков подготовили два сет-меню, каждое из шести блюд
Новости ресторанов
Шеф-повара ресторанов Jerome и «Гастрономика» проведут совместные ужины Для них Антонио Фреза и Антон Исаков подготовили два сет-меню, каждое из шести блюд
Новое в Петербурге
6 новых ресторанов февраляКафе ближневосточной кухни Beirut, ресторан Дмитрия Борисова на улице Рубинштейна, устричный аттракцион в «Охта-парке» и другие
Новое в Петербурге
6 новых ресторанов февраля Кафе ближневосточной кухни Beirut, ресторан Дмитрия Борисова на улице Рубинштейна, устричный аттракцион в «Охта-парке» и другие
Новое место
Новое место: Ресторан JeromeПосле реконструкции на Большой Морской улице вновь заработал ресторан Jerome — с новым интерьером и меню, в которое включили мидии и шаверму.
Новое место
Новое место: Ресторан Jerome После реконструкции на Большой Морской улице вновь заработал ресторан Jerome — с новым интерьером и меню, в которое включили мидии и шаверму.
Рестораны
Ресторан Jerome закрыли для перезапуска
Ресторанная группа Probka Family перезапустит ресторан Jerome. Он закрылся для посетителей как минимум на две недели.
Рестораны
Ресторан Jerome закрыли для перезапуска Ресторанная группа Probka Family перезапустит ресторан Jerome. Он закрылся для посетителей как минимум на две недели.
Рестораны
Эксперимент The Village: Пускают ли в туалеты при ресторанах Корреспондент The Village обошёл 11 кафе и ресторанов разного уровня — от Subway до «Рибая» — и узнал, разрешают ли человеку с улицы воспользоваться туалетом.
Рестораны