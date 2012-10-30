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Ресторан на студии «Лендок», Atelier Tapas&Bar и «Вокзал» в DAA Design District
Открытия недели
Ресторан на студии «Лендок», Atelier Tapas&Bar и «Вокзал» в DAA Design DistrictА также «Мастер и Маргарита» и другие заведения
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Ресторан на студии «Лендок», Atelier Tapas&Bar и «Вокзал» в DAA Design District
Открытия недели

Ресторан на студии «Лендок», Atelier Tapas&Bar и «Вокзал» в DAA Design District А также «Мастер и Маргарита» и другие заведения

«Вини, пани и салями», R14 от Арама Мнацаканова и перезапуск ресторана «12»
Открытия недели
«Вини, пани и салями», R14 от Арама Мнацаканова и перезапуск ресторана «12»А также веранда Bacchus Bar & Shop и Food Cup на Гороховой
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«Вини, пани и салями», R14 от Арама Мнацаканова и перезапуск ресторана «12»
Открытия недели

«Вини, пани и салями», R14 от Арама Мнацаканова и перезапуск ресторана «12» А также веранда Bacchus Bar & Shop и Food Cup на Гороховой

Новый повар в ресторане «Сад», новое меню в Atlas Bistro и два громких открытия
Открытия недели
Новый повар в ресторане «Сад», новое меню в Atlas Bistro и два громких открытияНедавние открытия, новые меню, террасы и гастрономический теплоход!
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Новый повар в ресторане «Сад», новое меню в Atlas Bistro и два громких открытия
Открытия недели

Новый повар в ресторане «Сад», новое меню в Atlas Bistro и два громких открытия Недавние открытия, новые меню, террасы и гастрономический теплоход!

Где есть устриц в Петербурге
Шорт-лист
Где есть устриц в Петербурге10 мест: авторский ресторан Арама Мнацаканова, испанский тапас-бар, аутентичное французское бистро, сифуд-бар на Рубинштейна и другие
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Где есть устриц в Петербурге
Шорт-лист

Где есть устриц в Петербурге 10 мест: авторский ресторан Арама Мнацаканова, испанский тапас-бар, аутентичное французское бистро, сифуд-бар на Рубинштейна и другие

Новости ресторанов

Шеф-повара ресторанов Jerome и «Гастрономика» проведут совместные ужины

Для них Антонио Фреза и Антон Исаков подготовили два сет-меню, каждое из шести блюд

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Новости ресторанов

Шеф-повара ресторанов Jerome и «Гастрономика» проведут совместные ужины Для них Антонио Фреза и Антон Исаков подготовили два сет-меню, каждое из шести блюд

6 новых ресторанов февраля
Новое в Петербурге
6 новых ресторанов февраляКафе ближневосточной кухни Beirut, ресторан Дмитрия Борисова на улице Рубинштейна, устричный аттракцион в «Охта-парке» и другие
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6 новых ресторанов февраля
Новое в Петербурге

6 новых ресторанов февраля Кафе ближневосточной кухни Beirut, ресторан Дмитрия Борисова на улице Рубинштейна, устричный аттракцион в «Охта-парке» и другие

Новое место: Ресторан Jerome
Новое место
Новое место: Ресторан JeromeПосле реконструкции на Большой Морской улице вновь заработал ресторан Jerome — с новым интерьером и меню, в которое включили мидии и шаверму.
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Новое место: Ресторан Jerome
Новое место

Новое место: Ресторан Jerome После реконструкции на Большой Морской улице вновь заработал ресторан Jerome — с новым интерьером и меню, в которое включили мидии и шаверму.

Рестораны

Ресторан Jerome закрыли для перезапуска

Ресторанная группа Probka Family перезапустит ресторан Jerome. Он закрылся для посетителей как минимум на две недели.

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Рестораны

Ресторан Jerome закрыли для перезапуска Ресторанная группа Probka Family перезапустит ресторан Jerome. Он закрылся для посетителей как минимум на две недели.

Эксперимент The Village: Пускают ли в туалеты при ресторанах
Рестораны
Эксперимент The Village: Пускают ли в туалеты при ресторанах Корреспондент The Village обошёл 11 кафе и ресторанов разного уровня — от Subway до «Рибая» — и узнал, разрешают ли человеку с улицы воспользоваться туалетом.
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Эксперимент The Village: Пускают ли в туалеты при ресторанах
Рестораны

Эксперимент The Village: Пускают ли в туалеты при ресторанах Корреспондент The Village обошёл 11 кафе и ресторанов разного уровня — от Subway до «Рибая» — и узнал, разрешают ли человеку с улицы воспользоваться туалетом.