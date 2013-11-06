16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Интернет летает: Александра Шевелева о Wi-Fi в самолётах
Интернет летает: Александра Шевелева о Wi-Fi в самолётах В США разрешили пользоваться электронными устройствами на борту самолёта в течение всего полёта. Александра Шевелева — о мире, который мы потеряли.
Интернет летает: Александра Шевелева о Wi-Fi в самолётах

Интернет летает: Александра Шевелева о Wi-Fi в самолётах
В США разрешили пользоваться электронными устройствами на борту самолёта в течение всего полёта. Александра Шевелева — о мире, который мы потеряли.