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Выходные в городе: Императорский велофестиваль, фримаркет в «Четверти» и открытие бара «Маяк»
Выходные в городе: Императорский велофестиваль, фримаркет в «Четверти» и открытие бара «Маяк» Главное в эти выходные: концерт группы Malinen, фестиваль резиновых уточек в ЦПКиО и еще несколько событий из календаря The Village.
Выходные в городе: Императорский велофестиваль, фримаркет в «Четверти» и открытие бара «Маяк»

Выходные в городе: Императорский велофестиваль, фримаркет в «Четверти» и открытие бара «Маяк»
Главное в эти выходные: концерт группы Malinen, фестиваль резиновых уточек в ЦПКиО и еще несколько событий из календаря The Village.