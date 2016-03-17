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The Village тестирует доставки конструкторов еды

The Village тестирует доставки конструкторов едыФитнес-меню, ужины на двоих, дневной рацион в 1 400 килокалорий и завтраки для терпеливых — выясняем, кому подходят российские аналоги Blue Apron

The Village тестирует доставки конструкторов еды

The Village тестирует доставки конструкторов еды
Фитнес-меню, ужины на двоих, дневной рацион в 1 400 килокалорий и завтраки для терпеливых — выясняем, кому подходят российские аналоги Blue Apron