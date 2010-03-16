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Шеф-повара "Мишлен". Даниэль Шамбон «Кулинарные гастроли» в ресторане «Кай». Даниэль Шамбон. Дубль два.22 – 26 марта 2010 г.

Шеф-повара "Мишлен". Даниэль Шамбон
«Кулинарные гастроли» в ресторане «Кай». Даниэль Шамбон. Дубль два.22 – 26 марта 2010 г.