Восстановленную дачу Гаусвальд закрыли от прохожих темными экранами
Реставрацию исторического здания завершили в августе 2019 года
Восстановленную дачу Гаусвальд закрыли от прохожих темными экранами Реставрацию исторического здания завершили в августе 2019 года
Дачу принца Ольденбургского на Каменном острове выкупили за 135 миллионов рублей
Здание является памятником федерального значения
Дачу принца Ольденбургского на Каменном острове выкупили за 135 миллионов рублей Здание является памятником федерального значения
На Каменном острове отреставрировали дачу Гаусвальд. Теперь она выглядит так
Фасаду здания вернули исторический оливковый цвет
На Каменном острове отреставрировали дачу Гаусвальд. Теперь она выглядит так Фасаду здания вернули исторический оливковый цвет
В каких районах Петербурга продают больше всего элитного жилья. И где оно дороже всего
Исследование провели аналитики Knight Frank St Petersburg
В каких районах Петербурга продают больше всего элитного жилья. И где оно дороже всего Исследование провели аналитики Knight Frank St Petersburg
Деревянную дачу Гаусвальд на Каменном острове отреставрируют
Около 70 % исторического сруба сохранят
Деревянную дачу Гаусвальд на Каменном острове отреставрируют Около 70 % исторического сруба сохранят
Смольный отказал РПЦ в передаче комплекса построек на Каменном острове
Имущество не является городской собственностью, пояснили в комитете имущественных отношений
Смольный отказал РПЦ в передаче комплекса построек на Каменном острове Имущество не является городской собственностью, пояснили в комитете имущественных отношений
РПЦ передадут в собственность комплекс построек на Каменном острове
Ранее комплекс передали РПЦ в безвозмездное использование
РПЦ передадут в собственность комплекс построек на Каменном острове Ранее комплекс передали РПЦ в безвозмездное использование
В Петербурге проведут акцию по обмену растениями
В следующие выходные в Петербурге пройдёт акция «Дари живое» — свободный обмен домашними и садовыми растениями, по аналогии с буккроссингом.