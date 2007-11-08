Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

В пешеходных зонах организуют ярмарки и блошиные рынки

Летом на территории пешеходных зон заработают ярмарки и блошиные рынки, а также откроются веранды кафе и ресторанов.

В пешеходных зонах организуют ярмарки и блошиные рынки

В Москве появилась газета о жизни Камергерского и Столешникова переулков Вышел в свет первый номер бесплатной газеты «Камергерский&столешниковЪ»

В Москве появилась газета о жизни Камергерского и Столешникова переулков

Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане
Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане Во время тура в поддержку альбома «Death Magnetic» в Москве вокалиста группы «Metallica» обсчитали на 400 долларов.
Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане

Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане
Во время тура в поддержку альбома «Death Magnetic» в Москве вокалиста группы «Metallica» обсчитали на 400 долларов.

Проезд Художественного театра Камергерский. Здесь я работаю уже четвертый год — благодаря чему, в принципе, видел всю эволюцию пятизвездной компании и еще много вещей видел. Кидаю от сильной скуки и могучей жажды признания (здесь я ставлю смайлик) годовалый стих про него. В принципе, актуальный. Или нет?

Проезд Художественного театра