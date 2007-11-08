Проезд Художественного театра Камергерский. Здесь я работаю уже четвертый год — благодаря чему, в принципе, видел всю эволюцию пятизвездной компании и еще много вещей видел. Кидаю от сильной скуки и могучей жажды признания (здесь я ставлю смайлик) годовалый стих про него. В принципе, актуальный. Или нет?