5 политиков, потерявших свой пост из-за сексуальных скандалов Роман с порнозвездой, ловушка в туалете аэропорта и каминг-аут в нижней палате Конгресса — The Village вспомнил скандальные истории, из-за которых мировые политики теряли свои посты
5 политиков, потерявших свой пост из-за сексуальных скандалов Роман с порнозвездой, ловушка в туалете аэропорта и каминг-аут в нижней палате Конгресса — The Village вспомнил скандальные истории, из-за которых мировые политики теряли свои посты
Вышли из строя: российские полицейские-геи о рабочих буднях Российские ЛГБТ-полицейские рассказали своему коллеге из Швеции, как гомофобия сказывается на их работе и почему они не могут последовать его примеру и выйти в полицейской форме на гей-парад.