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Гигантомания: Как устроены кампусы крупнейших IT-компаний
Как это работает
Гигантомания: Как устроены кампусы крупнейших IT-компанийH&F рассказывает, как живётся сотрудникам Apple, Facebook, Amazon и Google в замкнутом мире огромных офисов-городов.
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Гигантомания: Как устроены кампусы крупнейших IT-компаний
Как это работает

Гигантомания: Как устроены кампусы крупнейших IT-компаний H&F рассказывает, как живётся сотрудникам Apple, Facebook, Amazon и Google в замкнутом мире огромных офисов-городов.

Общественные пространства

Домодедово превратят в университетский город

В подмосковном городе Домодедово построят большой образовательно-спортивный кластер.

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Общественные пространства

Домодедово превратят в университетский город В подмосковном городе Домодедово построят большой образовательно-спортивный кластер.