Как это работает
Гигантомания: Как устроены кампусы крупнейших IT-компанийH&F рассказывает, как живётся сотрудникам Apple, Facebook, Amazon и Google в замкнутом мире огромных офисов-городов.
Как это работает
Гигантомания: Как устроены кампусы крупнейших IT-компаний H&F рассказывает, как живётся сотрудникам Apple, Facebook, Amazon и Google в замкнутом мире огромных офисов-городов.
Общественные пространства
Домодедово превратят в университетский город
В подмосковном городе Домодедово построят большой образовательно-спортивный кластер.
Общественные пространства