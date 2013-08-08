Маршрут на выходные: Москва — Дмитров — Дубна — Кимры The Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — канал им. Москвы, огромный Ленин, странный белый шар и журавлиные стаи на Дмитровском направлении.