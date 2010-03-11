Свежие салаты, свежие идеи Российская компания «Белая дача» запустила новую линию продукции – свежие мытые салаты. Как известно, каким бы продукт ни был великолепным, вкусным, аппетитным и безвредным, чтобы его продать, нужно его сперва как следует разрекламировать. Ну, а хорошую рекламу производят солидные компании, такова, например, Wolff Olins. Теперь внимание на экраны, вашему вниманию предлагается рекламная...