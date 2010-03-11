Тина Канделаки покинула пост гендиректора «Апостола»
Исполняющей обязанности генерального директора назначена сотрудница «Апостола» Юлия Вострикова
Тина Канделаки покинула пост гендиректора «Апостола» Исполняющей обязанности генерального директора назначена сотрудница «Апостола» Юлия Вострикова
Свежие салаты, свежие идеи Российская компания «Белая дача» запустила новую линию продукции – свежие мытые салаты. Как известно, каким бы продукт ни был великолепным, вкусным, аппетитным и безвредным, чтобы его продать, нужно его сперва как следует разрекламировать. Ну, а хорошую рекламу производят солидные компании, такова, например, Wolff Olins. Теперь внимание на экраны, вашему вниманию предлагается рекламная...