Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

На чиновников мэрии Москвы завели дело из-за гибели детей на Сямозере

Они проходят по статье «халатность»

На чиновников мэрии Москвы завели дело из-за гибели детей на Сямозере

Кого россияне винят в трагедии на Сямозере

1 % россиян обвиняет самих детей в случившемся

Кого россияне винят в трагедии на Сямозере

Путин поручил разобраться с организацией детского отдыха

Правительству предстоит определиться с госорганом, который будет отвечать за отдых детей, и разработать соответствующие нормативы

Путин поручил разобраться с организацией детского отдыха

ФАС обнаружила сговор в конкурсе на отдых детей на Сямозере

Ранее в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии уличили московскую мэрию

ФАС обнаружила сговор в конкурсе на отдых детей на Сямозере

Мэрию Москвы уличили в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии

В Минэкономразвития решили, что госзаказ формировался в интересах конкретного исполнителя

Мэрию Москвы уличили в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии

Павел Астахов ушёл в отставку

Пост уполномоченного при Президенте РФ он занимал с 2009 года

Павел Астахов ушёл в отставку

СКР собирается смягчить дело против одного из инструкторов с Сямозера

Оказалось, что Валерий Круподерщиков пытался спасти детей

СКР собирается смягчить дело против одного из инструкторов с Сямозера

СКР завёл дело на проигнорировавшего звонок с Сямозера фельдшера

Дежурная скорой помощи никак не отреагировала на звонок подростков с перевернувшихся лодок

СКР завёл дело на проигнорировавшего звонок с Сямозера фельдшера

Астахов объяснил свой вопрос выжившим на Сямозере девочкам

По его словам, фрагмент с вопросом «Ну что, как поплавали?» вырвали из контекста «чрезвычайно сложного разговора»

Астахов объяснил свой вопрос выжившим на Сямозере девочкам

На руководство лагеря на Сямозере завели новое уголовное дело

Директора лагеря и её заместителя заподозрили в оставлении детей в опасности

На руководство лагеря на Сямозере завели новое уголовное дело

Московские власти начали проверять детские лагеря в регионах

Дети из столицы отдыхают в лагерях не только в Центральном федеральном округе, но и в Адыгее, Крыму и Краснодаре

Московские власти начали проверять детские лагеря в регионах

Главу Роспотребнадзора Карелии посадили под домашний арест по делу о гибели детей

Суд признал, что чиновник может попытаться скрыться от следствия, повлиять на свидетелей или уничтожить улики

Главу Роспотребнадзора Карелии посадили под домашний арест по делу о гибели детей

Руководителей парк-отеля «Сямозеро» арестовали по делу о гибели детей

Они пробудут под стражей до 19 августа

Руководителей парк-отеля «Сямозеро» арестовали по делу о гибели детей

СКР возбудил второе дело после гибели детей в Карелии (обновлено)

Следствие считает, что одной из причин трагедии стала халатность чиновников

СКР возбудил второе дело после гибели детей в Карелии (обновлено)

В Москве объявили траур по утонувшим в Карелии детям

Тела погибших уже доставлены в столицу

В Москве объявили траур по утонувшим в Карелии детям