На чиновников мэрии Москвы завели дело из-за гибели детей на Сямозере
Они проходят по статье «халатность»
Путин поручил разобраться с организацией детского отдыха
Правительству предстоит определиться с госорганом, который будет отвечать за отдых детей, и разработать соответствующие нормативы
ФАС обнаружила сговор в конкурсе на отдых детей на Сямозере
Ранее в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии уличили московскую мэрию
Мэрию Москвы уличили в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии
В Минэкономразвития решили, что госзаказ формировался в интересах конкретного исполнителя
СКР собирается смягчить дело против одного из инструкторов с Сямозера
Оказалось, что Валерий Круподерщиков пытался спасти детей
СКР завёл дело на проигнорировавшего звонок с Сямозера фельдшера
Дежурная скорой помощи никак не отреагировала на звонок подростков с перевернувшихся лодок
Астахов объяснил свой вопрос выжившим на Сямозере девочкам
По его словам, фрагмент с вопросом «Ну что, как поплавали?» вырвали из контекста «чрезвычайно сложного разговора»
На руководство лагеря на Сямозере завели новое уголовное дело
Директора лагеря и её заместителя заподозрили в оставлении детей в опасности
Московские власти начали проверять детские лагеря в регионах
Дети из столицы отдыхают в лагерях не только в Центральном федеральном округе, но и в Адыгее, Крыму и Краснодаре
Главу Роспотребнадзора Карелии посадили под домашний арест по делу о гибели детей
Суд признал, что чиновник может попытаться скрыться от следствия, повлиять на свидетелей или уничтожить улики
Руководителей парк-отеля «Сямозеро» арестовали по делу о гибели детей
Они пробудут под стражей до 19 августа
СКР возбудил второе дело после гибели детей в Карелии (обновлено)
Следствие считает, что одной из причин трагедии стала халатность чиновников