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События недели
События недели: Концерт Horse The Band, кино о ниндзя и Протей Темен в «Новой Голландии»
Дайджест городских событий этой недели: выставка финской карикатуры, концерт Madball и еще несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Концерт Horse The Band, кино о ниндзя и Протей Темен в «Новой Голландии»
Дайджест городских событий этой недели: выставка финской карикатуры, концерт Madball и еще несколько событий из календаря The Village.
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