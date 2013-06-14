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Производственный процесс: Как делают подушки
Как это работает
Производственный процесс: Как делают подушкиH&F посетил фабрику «Каригуз», где обрабатывают перо, и узнал, как там производят из него 1 500 разновидностей постельных принадлежностей.
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Производственный процесс: Как делают подушки
Как это работает

Производственный процесс: Как делают подушки H&F посетил фабрику «Каригуз», где обрабатывают перо, и узнал, как там производят из него 1 500 разновидностей постельных принадлежностей.