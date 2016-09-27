Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир А также о том, почему только один праздник в России стал настоящим, и это не День народного единства
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге демонтировали
Российское военно-историческое общество собирается перенести ее в Пушкин
Рядом с доской Маннергейму попытались установить табличку с упоминанием Полтавченко
Участников акции задержали
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге снимут до конца года
В понедельник утром неизвестные попытались изрубить памятник топором
Доску Маннергейма попытались изрубить топором
Участники акции не нанесли монументу серьезного урона
Блокадница потребовала в суде демонтировать доску Маннергейма
Иск направлен в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга
Петербургские власти не смогли принять решение о законности установки доски Маннергейма
Работа специальной комиссии комитета по культуре продлена
Суд отказал в иске о демонтаже мемориальной доски Маннергейму в Петербурге
Иск в конце июня подал житель Петербурга Павел Кузнецов