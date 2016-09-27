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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир
Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир А также о том, почему только один праздник в России стал настоящим, и это не День народного единства
Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир

Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир
А также о том, почему только один праздник в России стал настоящим, и это не День народного единства

Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге демонтировали

Российское военно-историческое общество собирается перенести ее в Пушкин

Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге демонтировали

Рядом с доской Маннергейму попытались установить табличку с упоминанием Полтавченко

Участников акции задержали

Рядом с доской Маннергейму попытались установить табличку с упоминанием Полтавченко

Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге снимут до конца года

В понедельник утром неизвестные попытались изрубить памятник топором

Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге снимут до конца года

Доску Маннергейма попытались изрубить топором

Участники акции не нанесли монументу серьезного урона

Доску Маннергейма попытались изрубить топором

Блокадница потребовала в суде демонтировать доску Маннергейма

Иск направлен в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга

Блокадница потребовала в суде демонтировать доску Маннергейма

Петербургские власти не смогли принять решение о законности установки доски Маннергейма

Работа специальной комиссии комитета по культуре продлена

Петербургские власти не смогли принять решение о законности установки доски Маннергейма

Суд отказал в иске о демонтаже мемориальной доски Маннергейму в Петербурге

Иск в конце июня подал житель Петербурга Павел Кузнецов

Суд отказал в иске о демонтаже мемориальной доски Маннергейму в Петербурге