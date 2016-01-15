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Город

Коврижка в виде карты России весом 250 килограммов

Её испекут на Крещение в Гостином Дворе

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Город

Коврижка в виде карты России весом 250 килограммов Её испекут на Крещение в Гостином Дворе