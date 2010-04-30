Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Городской праздник как социальная инициатива» — советы от мастера Интервью со Светой Сдвиг — мастером игры «Город будущего», участницей проекта Картония

«Городской праздник как социальная инициатива» — советы от мастера

Картония: праздник, который всегда с тобой 12-16 января на территории Москвы будет построен Картонный город

Картония: праздник, который всегда с тобой

Не только ради денег
Не только ради денег В&nbsp;конце марта четверо российских социальных предпринимателей посетили конференцию «Инновации для решения городских проблем» (Innovation for Urban Challenge), прошедшую в&nbsp;Варшаве. Она была организована «Британским Cоветом» в&nbsp;рамках проекта «Творческие города» (Creative cities). Эта поездка стала началом реализации образовательной составляющей российской версии «Творческих...
Не только ради денег

Не только ради денег
В&nbsp;конце марта четверо российских социальных предпринимателей посетили конференцию «Инновации для решения городских проблем» (Innovation for Urban Challenge), прошедшую в&nbsp;Варшаве. Она была организована «Британским Cоветом» в&nbsp;рамках проекта «Творческие города» (Creative cities). Эта поездка стала началом реализации образовательной составляющей российской версии «Творческих...