Комиссар «Манифесты 10»: «Искусство в принципе внепатриотично» Дмитрий Озерков — о том, как устроена биеннале в Петербурге, цензуре, «артивизме» и современном искусстве в Эрмитаже
Комиссар «Манифесты 10»: «Искусство в принципе внепатриотично» Дмитрий Озерков — о том, как устроена биеннале в Петербурге, цензуре, «артивизме» и современном искусстве в Эрмитаже
Manifesta 10 покажет в «Авроре» любимые фильмы художников и кураторов
17 апреля в кинотеатре «Аврора» стартует кинофестиваль, организованный в рамках биеннале Manifesta 10: восемь современных художников и кураторов покажут свои любимые фильмы
Manifesta 10 покажет в «Авроре» любимые фильмы художников и кураторов 17 апреля в кинотеатре «Аврора» стартует кинофестиваль, организованный в рамках биеннале Manifesta 10: восемь современных художников и кураторов покажут свои любимые фильмы
Программа биеннале Manifesta 10 в Петербурге Фотографии с Майдана, видеоинсталляция о российской демократии и машина с мигающей надписью «No? Future!» — The Village узнал, что можно будет увидеть на биеннале Manifesta
Программа биеннале Manifesta 10 в Петербурге Фотографии с Майдана, видеоинсталляция о российской демократии и машина с мигающей надписью «No? Future!» — The Village узнал, что можно будет увидеть на биеннале Manifesta
Куратор «Манифеста 10» — о бойкоте биеннале в Петербурге Куратор «Манифесты 10» Каспер Кёниг рассказал прессе, как он относится к требованиям бойкотировать биеннале
Куратор «Манифеста 10» — о бойкоте биеннале в Петербурге Куратор «Манифесты 10» Каспер Кёниг рассказал прессе, как он относится к требованиям бойкотировать биеннале
Итоги недели: Музей уличного искусства, Manifesta и успехи велоактивистов
Иностранные эскалаторы в метро, первая работа в музее стрит-арта, вакансия для велоактивиста в Транспортном комитете и ещё один креативный кластер — The Village собрал самые важные новости за неделю.
Итоги недели: Музей уличного искусства, Manifesta и успехи велоактивистов Иностранные эскалаторы в метро, первая работа в музее стрит-арта, вакансия для велоактивиста в Транспортном комитете и ещё один креативный кластер — The Village собрал самые важные новости за неделю.
Объявлено имя куратора Manifesta в Петербурге
Стало известно имя куратора десятой европейской биеннале современного искусства Manifesta. Она пройдёт в Петербурге с июля по октябрь 2014-го, а главной выставочной площадкой будет Эрмитаж.