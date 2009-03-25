Глобализация в Непале Здесь, в Катманду, уже можно купить настоящие бургеры, поесть настоящую итальянскую пиццу и рассчитаться кредитной картой в супермаркете у кассы с лазерным считывателем штрих-кодов. Цивилизация, какой её придумали на Западе, приходит в одну из самых Восточных стран. В то же самое время на кирпичном заводе, что в черте города, отнюдь не пожилые люди, женщины в основном, грузят...