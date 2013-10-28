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Фото дня: Каток в «Сокольниках» В «Сокольниках» заработал каток, построенный по проекту бюро Wowhaus, с пунктами проката, гардеробными и кафе «Меркато».

Фото дня: Каток в «Сокольниках»
В «Сокольниках» заработал каток, построенный по проекту бюро Wowhaus, с пунктами проката, гардеробными и кафе «Меркато».