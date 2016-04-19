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Премьера
Приложение на песню «Только для вас» группы «ГШ»
Закидать музыкантов шаурмой и другие опции
Премьера
Приложение на песню «Только для вас» группы «ГШ»
Закидать музыкантов шаурмой и другие опции
Премьера
Фильм «Адрес доставки» — альманах музыкальных пьес Kate NV, «Интуриста» и «Пасош»
Записанный самими музыкантами дома на карантине
Премьера
Фильм «Адрес доставки» — альманах музыкальных пьес Kate NV, «Интуриста» и «Пасош»
Записанный самими музыкантами дома на карантине
Любимое место
Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городах
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
Любимое место
Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городах
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге